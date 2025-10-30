Superlega Real Madrid e A22 chiedono 4 miliardi alla Uefa come risarcimento danni As
Gli avvocati del Real Madrid e A22 (la società a cui fa capo la Superlega) hanno chiesto 4 miliardi alla Uefa per danni. Real Madrid e A22 contro la Uefa per la Superlega. As scrive: Gli avvocati del Real Madrid e di A22 stanno già lavorando sul reclamo che entrambe le istituzioni presenteranno contro la Uefa “per risarcimento danni” e, secondo le nostre fonti, ammonterà a quasi 4 miliardi di euro, una cifra colossale che risponde al danno causato, al profitto perso e al danno reputazionale. Con questa decisione, sia il club che l’A22 cambiano strategia e vanno all’attacco dopo aver tenuto quasi una dozzina di incontri infruttuosi per raggiungere un accordo che consenta loro di conformarsi alla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Cgue), che ha stabilito nel dicembre 2021 che “le regole della Fifa e della Uefa sulla previa autorizzazione delle competizioni calcistiche per club violano il diritto dell’Unione per abuso di posizione dominante e impedimento alla libera concorrenza nel mercato”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
