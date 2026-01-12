Maxi furto di sigarette di prima mattina al bar ' bottino' da quasi 6mila euro
Venerdì mattina a Cesenatico si è verificato un furto presso il bar Inter, attività storica di Valverde sul lungomare Carducci. Sono stati sottratti due scatoloni di sigarette, con un valore stimato di circa 5.800 euro. L’episodio, avvenuto nelle prime ore del giorno, ha attirato l’attenzione della locale forze dell’ordine, che stanno conducendo le indagini per ricostruire la dinamica e identificare i responsabili.
Curioso episodio a Cesenatico dove venerdì mattina presto, davanti al bar Inter, una attività storica di Valverde sul lungomare Carducci, sono stati rubati due scatoloni di sigarette, bottino quantificato di 5800 euro.In base a quanto emerso, il titolare del bar e la figlia che gestisce un altro. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Leggi anche: Furto all’alba a Valverde. Spariscono dall’Inter Bar sigarette per 6mila euro
Leggi anche: Maxi furto in villa, i ladri incappucciati scappano con un bottino da mezzo milione di euro
Furto all’alba a Valverde. Spariscono dall’Inter Bar sigarette per 6mila euro.
Furto all’alba a Valverde. Spariscono dall’Inter Bar sigarette per 6mila euro - I banditi hanno prelevato dal furgone due scatoloni dal furgone che era parcheggiato davanti al locale: partite le indagini dei carabinieri. msn.com
Girava in stazione con un sacco giallo stracolmo: dentro 501 pacchetti di sigarette rubati --> https://www.nordest24.it/furto-sigarette-distributore-bar-monselice-arrestato-ventenne - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.