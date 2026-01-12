Maxi furto di sigarette di prima mattina al bar ' bottino' da quasi 6mila euro

Venerdì mattina a Cesenatico si è verificato un furto presso il bar Inter, attività storica di Valverde sul lungomare Carducci. Sono stati sottratti due scatoloni di sigarette, con un valore stimato di circa 5.800 euro. L’episodio, avvenuto nelle prime ore del giorno, ha attirato l’attenzione della locale forze dell’ordine, che stanno conducendo le indagini per ricostruire la dinamica e identificare i responsabili.

