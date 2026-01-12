All’alba, l’Inter Bar di Valverde è stato oggetto di un furto che ha coinvolto sigarette per circa 6.000 euro. L’attività, situata a Cesenatico, combina servizi di bar, edicola, tabacchi e rivendita di giocattoli, ed è una delle più conosciute della zona. L’episodio rappresenta un grave colpo alla gestione dell’esercizio, che ora si trova a dover affrontare le conseguenze di questo episodio.

Una delle più note attività economiche di Cesenatico è stata presa di mira da una banda di ladri. E’ l’ Inter Bar, un pubblico esercizio che è anche edicola, tabacchi e rivendita di giocattoli. Siamo sul lungomare nella prima parte di Valverde, una zona ad alta densità turistica durante l’estate, per la presenza di alberghi e alloggi per vacanzieri, mentre in inverno è frequentata prevalentemente da gente del posto. L’Inter Bar è una delle poche attività sempre aperte, che contribuisce a illuminare un lungomare diversamente piuttosto spento. Qualcuno deve aver seguito con attenzioni le abitudini ed i movimenti del titolare e venerdì scorso all’alba è entrato in azione, riuscendo a rubare due scatoloni di sigarette, per un valore complessivo di circa 5. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Furto all’alba a Valverde. Spariscono dall’Inter Bar sigarette per 6mila euro

