Maxi furto in villa i ladri incappucciati scappano con un bottino da mezzo milione di euro

Un colpo da mezzo milione di euro quello messo a segno, nella prima serata di sabato, in una villa di San Lorenzo a Monte di proprietà di un avvocato riminese 51enne. I ladri, almeno 4 e tutti incappucciati, sono entrati in azione intorno alle 19 dopo aver atteso che il professionista uscisse. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

