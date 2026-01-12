Mattel lancia la prima Barbie autistica | cosa c' è dietro l' idea della nuova bambola | GUARDA

Mattel introduce la prima Barbie rappresentante dell’autismo, un passo verso una maggiore inclusione e diversità nel mondo dei giocattoli. Questa nuova bambola mira a promuovere la consapevolezza e a riflettere le diverse esperienze di vita. La scelta di Mattel evidenzia l’importanza di rappresentare tutte le caratteristiche e identità, offrendo ai bambini un modello più vicino alla realtà. Un esempio di come il settore del giocattolo si evolve verso valori di inclusione.

Mattel ha lanciato una Barbie autistica, parte dell'impegno del produttore di giocattoli per la rappresentanza e l'inclusione. L'azienda ha già prodotto Barbie con diabete di tipo 1, sindrome di Down e cecità. Sviluppata in collaborazione con l'organizzazione benefica statunitense Autistic Self Advocacy Network, la Barbie è progettata per riflettere il modo in cui alcuni bambini con autismo sperimentano, elaborano e comunicano con il mondo. Lo sguardo distolto della bambola rispecchia il modo in cui alcune persone autistiche evitano il contatto visivo diretto, mentre i gomiti e i polsi pieghevoli consentono movimenti ripetitivi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

