Barbie autistica ecco la nuova bambola di Mattel

Mattel ha presentato una nuova bambola Barbie autistica, segnando un passo importante verso una maggiore rappresentanza e inclusione. Questa iniziativa riflette l’impegno del marchio nel promuovere la diversità e nel creare giocattoli che rispecchino le esperienze di tutti i bambini. La Barbie autistica mira a favorire l’empatia e la comprensione, offrendo un’ulteriore possibilità di rappresentare le diverse realtà delle giovani generazioni.

Mattel ha lanciato una Barbie autistica, parte dell’impegno del produttore di giocattoli per la rappresentanza e l’inclusione. L’azienda ha già prodotto Barbie con diabete di tipo 1, sindrome di Down e cecità. Sviluppata in collaborazione con l’organizzazione benefica statunitense Autistic Self Advocacy Network, la Barbie è progettata per riflettere il modo in cui alcuni bambini con autismo sperimentano, elaborano e comunicano con il mondo. Lo sguardo distolto della bambola rispecchia il modo in cui alcune persone autistiche evitano il contatto visivo diretto, mentre i gomiti e i polsi pieghevoli consentono movimenti ripetitivi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Barbie autistica, ecco la nuova bambola di Mattel Leggi anche: Barbie abbraccia l’inclusione: Mattel presenta la prima bambola autistica Leggi anche: Mattel lancia la Barbie autistica. Inclusività o strategia di mercato? Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Mattel lancia la prima Barbie con autismo, ha cuffie antirumore e spinner antistress. Mattel dà il benvenuto alla sua prima Barbie autistica - L'azienda statunitense prosegue nel suo percorso di inclusività e lancia la sua prima Barbie autistica. fortuneita.com

Tablet, cuffie e fidget spinner: ecco la nuova Barbie autistica

Barbie, la Mattel lancia la prima bambola autistica x.com

Il colosso dei giocattoli Mattel ha lanciato la sua prima bambola Barbie autistica, creata grazie ai suggerimenti dell’Autistic Self Advocacy Network. La bambola è pensata per riflettere il modo in cui le persone neurodivergenti percepiscono il mondo, con dettag - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.