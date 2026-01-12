Barbie autistica ecco la nuova bambola di Mattel

Da lapresse.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mattel ha presentato una nuova bambola Barbie autistica, segnando un passo importante verso una maggiore rappresentanza e inclusione. Questa iniziativa riflette l’impegno del marchio nel promuovere la diversità e nel creare giocattoli che rispecchino le esperienze di tutti i bambini. La Barbie autistica mira a favorire l’empatia e la comprensione, offrendo un’ulteriore possibilità di rappresentare le diverse realtà delle giovani generazioni.

Mattel ha lanciato una Barbie autistica, parte dell’impegno del produttore di giocattoli per la rappresentanza e l’inclusione. L’azienda ha già prodotto Barbie con diabete di tipo 1, sindrome di Down e cecità. Sviluppata in collaborazione con l’organizzazione benefica statunitense Autistic Self Advocacy Network, la Barbie è progettata per riflettere il modo in cui alcuni bambini con autismo sperimentano, elaborano e comunicano con il mondo. Lo sguardo distolto della bambola rispecchia il modo in cui alcune persone autistiche evitano il contatto visivo diretto, mentre i gomiti e i polsi pieghevoli consentono movimenti ripetitivi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

barbie autistica ecco la nuova bambola di mattel

© Lapresse.it - Barbie autistica, ecco la nuova bambola di Mattel

Leggi anche: Barbie abbraccia l’inclusione: Mattel presenta la prima bambola autistica

Leggi anche: Mattel lancia la Barbie autistica. Inclusività o strategia di mercato?

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Mattel lancia la prima Barbie con autismo, ha cuffie antirumore e spinner antistress.

barbie autistica nuova bambolaMattel dà il benvenuto alla sua prima Barbie autistica - L'azienda statunitense prosegue nel suo percorso di inclusività e lancia la sua prima Barbie autistica. fortuneita.com

Tablet, cuffie e fidget spinner: ecco la nuova Barbie autistica

Video Tablet, cuffie e fidget spinner: ecco la nuova Barbie autistica

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.