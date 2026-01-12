Barbie abbraccia l’inclusione | Mattel presenta la prima bambola autistica

Mattel introduce la prima bambola Barbie autistica, un modello pensato per promuovere l’inclusione e rappresentare con rispetto le diversità. Questo nuovo personaggio mira a favorire l’autenticità nel gioco, offrendo ai bambini la possibilità di riconoscersi e comprendere meglio le esperienze di chi vive con l’autismo. Un passo importante verso la sensibilizzazione e l’accettazione delle differenze nel mondo del gioco e dell’immaginazione.

