Barbie abbraccia l’inclusione | Mattel presenta la prima bambola autistica
Mattel introduce la prima bambola Barbie autistica, un modello pensato per promuovere l’inclusione e rappresentare con rispetto le diversità. Questo nuovo personaggio mira a favorire l’autenticità nel gioco, offrendo ai bambini la possibilità di riconoscersi e comprendere meglio le esperienze di chi vive con l’autismo. Un passo importante verso la sensibilizzazione e l’accettazione delle differenze nel mondo del gioco e dell’immaginazione.
Nasce un modello di Barbie pensato per rappresentare, con rispetto e autenticità, lo spettro dell’autismo e il diritto di ogni bambino a riconoscersi nel gioco. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
