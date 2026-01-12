La liberazione di Alberto Trentini rappresenta un esempio di efficace collaborazione tra gli organi dello Stato italiani e statunitensi. Questo risultato testimonia l’importanza di un lavoro coordinato tra le istituzioni nazionali e internazionali, dimostrando come la cooperazione tra Italia e Stati Uniti possa contribuire a risolvere situazioni complesse. Un successo che sottolinea l’efficacia di un’azione congiunta e condivisa.

La liberazione del connazionale Alberto Trentini «è sicuramente un successo», frutto di un lavoro di collaborazione che ha coinvolto tutti gli organismi dello Stato ma anche della collaborazione fra Italia e Stati Uniti. È l’opinione dell’ambasciatore Giampiero Massolo, già segretario generale della Farnesina, intervistato dall’agenzia Italpress. «È un successo dal punto di vista del lavoro che ha coinvolto tutti gli organismi dello Stato, e quindi è stato un esempio di collaborazione. È stato (anche) un esempio di collaborazione fra l’Italia e gli Stati Uniti: devo dire, rievocando anche le parole del ministro Tajani, che la collaborazione con il segretario di Stato Rubio, da questo punto di vista, è stata decisiva», ha dichiarato Massolo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Massolo: «La liberazione di Trentini esempio di collaborazione tra gli organi dello Stato e tra Italia e Usa»

Leggi anche: Alberto Trentini, perché gli Usa possono giocare un ruolo decisivo per la liberazione del cooperante italiano e altri detenuti in Venezuela

Leggi anche: Venezuela, Italia «al lavoro per la liberazione di Alberto Trentini»

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Liberazione dei connazionali Alberto Trentini e Mario Burlò, dichiarazione del Presidente Meloni.

Massolo “La liberazione di Trentini esempio di collaborazione tra organi dello Stato e tra Italia e USA” - ROMA (ITALPRESS) – La liberazione del connazionale Alberto Trentini “è sicuramente un successo”, frutto di un lavoro di collaborazione che ha coinvolto tutti gli organismi dello Stato ma anche della c ... msn.com