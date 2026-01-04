venezuela italia al lavoro per la liberazione di alberto trentini

L’Italia sta collaborando con le autorità venezuelane per ottenere la liberazione di Alberto Trentini, detenuto a Caracas da oltre un anno senza una precisa imputazione. Contestualmente, si stanno intensificando gli sforzi per la liberazione degli italiani imprigionati in Iran, in un contesto di proteste repressa. Il nostro governo prosegue nel suo impegno diplomatico per tutelare i cittadini coinvolti e favorire il loro ritorno in Italia.

L’ Italia sta lavorando alla liberazione degli italiani detenuti in Iran, dove sono in corso proteste represse nel sangue dal regime, e anche alla scarcerazione del cooperante Alberto Trentini, che da oltre un anno si trova nella prigione El Rodeo di Caracas, in Venezuela, senza che nei suoi confronti sia stata formalizzata alcuna accusa. Lo ha detto al Tg2 il ministro degli Esteri Antonio Tajani. «Sto seguendo minuto per minuto l’evolversi della situazione, abbiamo invitato i nostri connazionali alla massima prudenza», ha detto il titolare della Farnesina riferendosi all’Iran. Quanto al Venezuela, Tajani ha dichiarato di sperare che «con il cambio di regime e con l’andata via di Nicolas Maduro si possa riuscire a riportare a casa» i cittadini italiani. 🔗 Leggi su Lettera43.it

