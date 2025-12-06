Alberto Trentini perché gli Usa possono giocare un ruolo decisivo per la liberazione del cooperante italiano e altri detenuti in Venezuela

Il fattore Usa potrebbe giocare un ruolo decisivo per la liberazione di Alberto Trentini, il cooperante veneto detenuto da 385 giorni nel penitenziario de El Rodeo I – che di recente ha ricevuto la visita dell’ambasciatore Giovanni Umberto De Vito -, e degli altri connazionali reclusi in Venezuela, tra cui il giornalista con doppio passaporto Biagio Pilieri. L’opzione prende piede dopo il recente colloquio telefonico nel quale il segretario di Stato Usa Marco Rubio ha assicurato al titolare della Farnesina, Antonio Tajani, l’impegno di Washington per riportare a casa l’operatore umanitario e gli altri italiani detenuti in Venezuela, insieme ad altri stranieri, usati dalle autorità di Caracas come pedine di scambio con i loro relativi governi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Alberto Trentini, perché gli Usa possono giocare un ruolo decisivo per la liberazione del cooperante italiano e altri detenuti in Venezuela

Leggi anche questi approfondimenti

Invito i miei colleghi del mondo dello spettacolo a unirsi all’appello di Carlo Verdelli sul Corriere della Sera per la liberazione di Alberto Trentini, uomo giusto vittima di un’ingiustizia. #trentinilibero - facebook.com Vai su Facebook

Invito i miei colleghi del mondo dello spettacolo a unirsi all’appello di Carlo Verdelli sul Corriere della Sera per la liberazione di Alberto Trentini, uomo giusto vittima di un’ingiustizia. #trentinilibero Vai su X

Rubio rassicura Tajani: “Usa al vostro fianco sul caso Trentini” - Il segretario di Stato Usa Marco Rubio ha assicurato all’Italia il sostegno degli Stati Uniti per ottenere la liberazione di Alberto Trentini, il cooperante veneziano detenuto da un anno in Venezuela. Riporta tg24.sky.it

Alberto Trentini, Rubio a Tajani: “Usa a fianco dell’Italia nel caso” - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha avuto un lungo colloquio telefonico con il segretario di Stato americano, Marco Rubio, per discutere degli sforzi ... msn.com scrive

Alberto Trentini in carcere da un anno senza accuse: ora basta - Il cooperante italiano detenuto in Venezuela dal 15 novembre 2024 è al centro di un appello bipartisan. Segnala famigliacristiana.it

Tajani e Rubio rafforzano la cooperazione Usa-Italia per la liberazione di Trentini e la pace internazionale - Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, ha avuto oggi un lungo colloquio telefonico con il Segretario di Stato americano, Marco Rubio, per discutere degli sforzi di mediazione in corso per la pace in ... Scrive msn.com

Alberto Trentini da un anno in carcere in Venezuela. La mamma: “La pazienza è finita, il governo si è speso troppo poco” - Milano, 15 novembre 2025 – È trascorso un anno esatto da quando Alberto Trentini, cooperante italiano di Venezia, è stato arrestato in Venezuela. Scrive ilgiorno.it

Venezuela: “venti di guerra” non agevolano liberazione di Trentini. Morsolin, “molte chiavi interpretative, ma detenuti Usa, Svizzera e Francia sono tornati a casa” - I “venti di guerra” tra Stati Uniti e Venezuela hanno un effetto collaterale, quello di rendere ancora più problematico il ritorno in libertà di Alberto Trentini, il cooperante veneziano dell’ong ... Lo riporta agensir.it