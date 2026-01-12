Martella | Trentini libero sanata una profonda ingiustizia

La liberazione di Alberto Trentini rappresenta una conclusione importante di una vicenda complessa e ingiusta. Dopo un lungo periodo di detenzione ingiustificata, si apre ora una nuova fase di speranza e di giustizia. Questa notizia testimonia l’impegno per la tutela dei diritti umani e il valore della libertà, soprattutto in casi che coinvolgono persone impegnate nel cooperare e nel promuovere il bene comune.

La liberazione di Alberto Trentini «è una notizia che ci riempie di sollievo e di gioia. Si chiude una vicenda dolorosa e profondamente ingiusta, che ha colpito un cooperante internazionale impegnato da anni a fare del bene, detenuto senza ragioni da un regime brutale». Lo ha dichiarato Andrea.

