Martella | Trentini libero sanata una profonda ingiustizia

La liberazione di Alberto Trentini rappresenta una conclusione importante di una vicenda complessa e ingiusta. Dopo un lungo periodo di detenzione ingiustificata, si apre ora una nuova fase di speranza e di giustizia. Questa notizia testimonia l’impegno per la tutela dei diritti umani e il valore della libertà, soprattutto in casi che coinvolgono persone impegnate nel cooperare e nel promuovere il bene comune.

La liberazione di Alberto Trentini «è una notizia che ci riempie di sollievo e di gioia. Si chiude una vicenda dolorosa e profondamente ingiusta, che ha colpito un cooperante internazionale impegnato da anni a fare del bene, detenuto senza ragioni da un regime brutale». Lo ha dichiarato Andrea. Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi e sono nella sede dell'ambasciata d'Italia a Caracas. Lo ho comunicato al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha sempre seguito la vicenda in prima persona. Ho parlato con i nostri due connazionali che sono

