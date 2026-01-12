Alberto Trentini libero l'Iran è in fiamme

Alberto Trentini, cooperante italiano, è stato recentemente liberato dal governo venezuelano. Nel frattempo, in Iran, le proteste continuano nonostante la dura repressione delle autorità. Questa situazione evidenzia le tensioni in diverse parti del mondo e l'importanza di monitorare gli sviluppi politici e sociali nelle zone di conflitto e instabilità.

Il cooperante italiano è stato liberato dal governo venezuelano mentre le proteste in Iran non si fermano nonostante la repressione. Potrebbero essere 600 i morti tra i manifestanti.

Chi è Alberto Trentini, il cooperante liberato dopo oltre 400 giorni di detenzione in Venezuela - Era stato fermato il 15 novembre 2024 sulla strada tra Caracas e Guasdualito. rainews.it

Trentini liberato in Venezuela dopo oltre 400 giorni, chi è il cooperante italiano - Il 46enne cooperante umanitario, originario del Lido di Venezia, era detenuto dal 15 novembre 2024 senza accuse ufficiali a suo ... adnkronos.com

#Venezuela "Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi e sono nella sede dell'ambasciata italiana a Caracas", è l'annuncio del Ministro degli Esteri Tajani - facebook.com facebook

Il Venezuela libera Alberto Trentini e Mario Burlò. Tajani: "Stanno bene, presto in Italia. Un forte segnale della presidente Rodriguez" x.com

