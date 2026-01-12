Alberto Trentini è libero

Alberto Trentini, cooperante veneziano, è stato rilasciato dopo 423 giorni di detenzione nel carcere di El Rodeo. La sua libertà segna la fine di un periodo di restrizione, portando attenzione sulla sua vicenda e sulle condizioni di detenzione. Trentini si trova ora fuori dal carcere, pronto a riprendere la sua vita e il suo impegno.

Dopo 423 giorni di detenzione, il cooperante veneziano è uscito dal carcere di sicurezza di El Rodeo. Le sue condizioni sono buone. Liberato con lui Mario Burlò. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Alberto Trentini è libero Leggi anche: Alberto Trentini libero, l’Iran è in fiamme. Leggi anche: "Alberto Trentini libero". Lo striscione sul Canal Grande dell'Ateneo veneziano La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Venezuela Alberto Trentini è stato liberato Con lui rilasciato anche Mario Burlò; Venezuela Luigi Gasperin è stato liberato | era tra i detenuti del regime di Maduro; Venezuela liberi Alberto Trentini e Mario Burlò | l’aereo da Roma è già partito; Chi è Biagio Pilieri il giornalista e politico italo-venezuelano liberato nella notte dopo 16 mesi di detenzione a Caracas | È tutto finito ora. Alberto Trentini è libero - Dopo 423 giorni di detenzione, il cooperante veneziano è uscito dal carcere di sicurezza di El Rodeo. vanityfair.it

Alberto Trentini, chi è il cooperante liberato dal carcere in Venezuela. La famiglia: «Abbiamo atteso questa notizia per 423 giorni» - Alberto Trentini, 46enne cooperante umanitario originario del Lido di Venezia, era detenuto in Venezuela dal 15 novembre 2024 senza accuse ufficiali a suo carico. ilgazzettino.it

Alberto Trentini è stato liberato, la famiglia del cooperante: «Notizia attesa 423 giorni, grazie a tutti». Con lui anche Mario Burlò. Meloni: «Gioia e soddisfazione» - Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi e sono nella sede dell’ambasciata d'Italia a Caracas. leggo.it

Alberto Trentini è libero. Il cooperante italiano è con Mario Burlò nell'ambasciata a Caracas

"Questa mattina verso le 4 sono arrivati nella nostra ambasciata. Ho parlato con entrambi, sono in buone condizioni", così il ministro degli Esteri Antonio Tajani, su RTL 102.5, racconta la liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò, i due connazionali deten x.com

#Venezuela "Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi e sono nella sede dell'ambasciata italiana a Caracas", è l'annuncio del Ministro degli Esteri Tajani - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.