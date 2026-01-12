Mareggiata a Scilla Santagati e Mangeruca | Un territorio fragile lasciato senza prevenzione
Le recenti mareggiate a Scilla, Santagati e Mangeruca hanno evidenziato ancora una volta la vulnerabilità di un territorio fragile. Nonostante gli avvisi e le previsioni meteo, si è riscontrata una mancanza di interventi preventivi efficaci. La situazione sottolinea l’importanza di una pianificazione più attenta e tempestiva per tutelare le aree interessate e ridurre i rischi legati a eventi naturali di questo tipo.
"Ancora una volta Scilla si è fatta trovare impreparata di fronte a una mareggiata annunciata con diversi giorni di anticipo dai bollettini meteo e dalle allerte ufficiali e ufficiose. Un evento previsto, non improvviso, che poteva e doveva essere gestito con “almeno” misure di prevenzione. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
