Mareggiata a Scilla Santagati e Mangeruca | Un territorio fragile lasciato senza prevenzione

Le recenti mareggiate a Scilla, Santagati e Mangeruca hanno evidenziato ancora una volta la vulnerabilità di un territorio fragile. Nonostante gli avvisi e le previsioni meteo, si è riscontrata una mancanza di interventi preventivi efficaci. La situazione sottolinea l’importanza di una pianificazione più attenta e tempestiva per tutelare le aree interessate e ridurre i rischi legati a eventi naturali di questo tipo.

Meteo Diretta: Reggio Calabria, mareggiata a Scilla. Il Video - Nella mattinata di giovedì 21, il suggestivo borgo di Scilla, affacciato sullo splendido Mar Tirreno, ha vissuto un fenomeno naturale che ha catturato l'attenzione dei ... ilmeteo.it

Massimo Bellantoni. Loredana Bertè · Il mare d'inverno. ScillaIl mare non chiede permesso #calabria #scilla #drone #tzunami #mareggiata #massimobellantoni77 - facebook.com facebook

Violenta mareggiata a Scilla, l'onda che travolge l'auto ripresa dall'interno dell'abitacolo x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.