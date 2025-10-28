Lavori stradali in arrivo 3 milioni e mezzo di euro per rifare strade e marciapiedi

Monzatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ben 3 milioni e mezzo di euro per rifare strade e marciapiedi. È quanto è stato stanziato dal comune di Seregno nel piano strade 2024 e 2025 per interventi che prenderanno il via già nelle prossime settimaneI lavori che stanno per iniziareDopo l’affidamento alla Ditta Bonzi di Brescia per i. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

lavori stradali arrivo 3GA-GA, tratto aggiuntivo del 3° lotto alle battute finali: i tempi per il completamento - Inaugurato poco meno di un anno fa, il terzo lotto della Gallico–Gambarie ha permesso a cittadini e turisti di raggiungere in modo sicuro e più veloce l’Aspromonte e le aree interne. Riporta citynow.it

Seccia, in arrivo lavori per 3,2 sulla riviera di Pescara - "L'opposizione non perde tempo quando si tratta di apparire: mentre loro parlano, noi della maggioranza facciamo i fatti. Da ansa.it

lavori stradali arrivo 3Via Romana, chiude un tratto. Lavori verso il capolinea. Ma il Natale è salvo - Dal 3 al 14 novembre operai nella zona tra via Chiarini e via Salvadori. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Lavori Stradali Arrivo 3