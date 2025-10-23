waterfront si allungano i tempi sono da rifare gli spartitraffico i mega yacht non possono passare

Carrara, 23 ottobre 2025 – Gli spartitraffico del secondo lotto del waterfront sono da rifare. Il progettista non ha tenuto conto che la notte in viale Colombo transitano i camion che trasportano i mega yacht che vanno ad Ameglia. E ora per consentire ai camion di transitare senza avere problemi sono tutti da rifare. Qualcuno suggerisce pure di buttarli giù e non rifarli, visto che a livello estetico non si armonizzano con il viale a mare e la cittadina a vocazione turistica. Le associazioni di categoria avevano portato all’attenzione dell’Autorità portuale e del Comune i disagi legati alla viabilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

