Padovan non crede nella Juve | Il Napoli è molto più forte se i bianconeri perdono compromettono sensibilmente la lotta al quarto posto!

Padovan, giornalista, si è espresso così a proposito di Napoli Juve di domenica al Maradona. Le sue dichiarazioni. Ai microfoni di Radio Tuttonapoli, il giornalista Giancarlo Padovan ha detto la sua in vista di Napoli Juve di domenica al Maradona. PAROLE – «Per la Juve vale tanto perché se perde il Napoli, non dico che dica addio, ma insomma compromette sensibilmente la lotta per il quarto posto considerato che poi deve andare a Bologna e che poi ha la Roma in casa, quindi sono tre partite decisive. In teoria non ne può perdere neanche una, però il Napoli è molto più forte della Juve, è una squadra che alla fine, l’abbiamo visto anche ieri sera, ottiene quello che vuole, l’ha ottenuto anche nelle prime giornate quando non faceva bene, non vinceva ma senza convincere, quindi credo che la partita per la Juve sia molto difficile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Padovan non crede nella Juve: «Il Napoli è molto più forte, se i bianconeri perdono compromettono sensibilmente la lotta al quarto posto!»

