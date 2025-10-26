Un Posto al Sole anticipazioni 27 ottobre | Micaela e Manuela in lotta per il posto in radio
Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, la soap di Rai 3 in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.50 Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai Tre con la soap Un Posto al Sole, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Nell' episodio di lunedì 27 ottobre Roberto e Marina saranno in contrasto, dato che che Ferri non vuole accettare il patteggiamento mentre la compagna è del parere opposto. Allo stesso tempo, Alberto e Luca sono concentrati su Gianluca, tuttavia tanta attenzione potrebbe essere controproducente per il ragazzo. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
