Malen non solo Roma | la Juve osserva

Donyell Malen, attaccante olandese, è al centro di un interesse che coinvolge diverse squadre italiane. Oltre alla Roma, anche la Juventus sta valutando il suo profilo come potenziale alternativa a Yildiz. La trattativa si inserisce in un contesto di mercato in cui le società analizzano attentamente le opzioni per rinforzare le rispettive rose. La situazione rimane in evoluzione, con attenzione rivolta alle decisioni future delle parti coinvolte.

Nuovo incrocio di mercato sull’asse Roma–Torino. Donyell Malen non è seguito solo dalla Roma: anche la Juventus monitora il profilo come possibile vice Yildiz. A Trigoria il dossier è avanzato: principio d’intesa con l’ Aston Villa per un prestito con diritto di riscatto nell’ordine dei 25–30 milioni. Ora si attende solo il via libera del giocatore per chiudere. La Juve resta alla finestra. Se l’operazione giallorossa dovesse rallentare, i bianconeri potrebbero inserirsi, con Malen che si aggiunge alla short list offensiva insieme a Maldini, Gudmundsson, Carrasco e Chiesa. Per il classe ’99 sarebbe la prima esperienza in Serie A dopo i passaggi tra Ajax, PSV Eindhoven, Borussia Dortmund e la Premier con Arsenal e Aston Villa. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

