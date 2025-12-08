La favola di Natale del papà con 7 euro e 86 centesimi nel conto corrente | nel baratro dopo il fallimento della ditta salvato dalla povertà assoluta
Ancona, 8 dicembre 2025 – In un dicembre che sa più di bollette che di biscotti alla cannella, arriva una piccola favola di Natale che racconta di un papà anconetano sommerso dai debiti: niente miracoli, nessuna cometa, ma un uomo, una famiglia e 7 euro e 86 centesimi nel conto corrente. E la decisione del tribunale di Ancona che prova a mettere un po’ d’ordine sotto l’albero. Il protagonista è un 44enne rumeno, residente ad Ancona, sposato e padre di una bambina, finito schiacciato da un debito da 517.665 euro. La storia, come tutte le favole tristi, ha un punto di rottura: la sua ditta individuale, chiusa nel 2012 dopo che un cliente, uno grosso, fallisce e con lui trascina giù i crediti “di entità significativa” che avrebbero dovuto tenerla a galla. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
