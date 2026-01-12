Ma d' altronde che fai dici di no al Molleggiato ?

Luisa Ranieri, ospite a Domenica In, ha condiviso i momenti salienti della sua carriera, caratterizzata da talento e spontaneità. Nel salotto di Mara Venier, ha riflettuto sul percorso professionale, evidenziando la capacità di affrontare il pubblico con naturalezza e ironia. Un momento di introspezione che mette in luce la versatilità dell’attrice, tra impegno e leggerezza, in un dialogo sincero e senza fronzoli.

Nel salotto di Mara Venier a Domenica In, su Rai 1, Luisa Ranieri ha ripercorso le tappe di una carriera costruita tra talento e una rara capacità di prendersi in giro. Commentando un vecchio filmato di Rockpolitik, in cui affiancava Adriano Celentano intonando Maruzzella, l'attrice ha rivelato un retroscena inedito: «Vuoi ridere? Questa cosa nasce in camerino, e Adriano mi dice "ti voglio far cantare". Io dico "ma no Adriano, in pubblico non so cantare, poi mi vergogno, sono timida "». Ma d'altronde che fai, dici di no al "Molleggiato"?

