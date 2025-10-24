Trump alla giornalista francese | Hai un bell’accento ma non si capisce niente di quello che dici video

Donald Trump non si smentisce in fatto di siparietti e battute che fanno impazzire i social. Nel corso di una conferenza stampa alla Casa Bianca ha interrotto una  giornalista francese che gli stava rivolgendo una domanda in inglese. “Hai un bellissimo accento, ma non si capisce nulla di quel che dici”, ha detto il presidente Usa rivolgendosi alla malcapitata reporter. La frase dell’inquilino della Casa Bianca è diventata  virale sul web. Trump alla giornalista francese: hai un bellissimo accento ma non capiamo niente. La domanda non era peregrina. “Ieri la Knesset ha votato sull’annessione della Cisgiordania. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

