Balbuzie convergenza bipartisan e Lazio apripista per una legge ad hoc Bonolis | non importa come lo dici ma cosa dici

Secoloditalia.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Giornata Internazionale di Consapevolezza sulla balbuzie è stata il palcoscenico per un annuncio storico: la prima proposta di legge regionale italiana dedicata alla balbuzie, un disturbo che si stima colpisca circa un milione di persone nel Paese. L’iniziativa è frutto di una sinergia cruciale tra politica, sanità e associazionismo. Balbuzie, arriva la prima proposta di legge regionale italiana. L’impulso è partito dal tavolo di lavoro tecnico richiesto dall’associazione Lea ( Libera Espressione Autentica ), rappresentata dalla Presidente Sista Carandini, in collaborazione con Psicodizione Onlus, fondata dalla dottoressa Chiara Comastri. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

