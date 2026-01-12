Monica Matano è la nuova direttrice dell’USR Campania | Un dialogo costante con la comunità scolastica per affrontare le sfide
Monica Matano è la nuova direttrice dell’USR Campania. Con questa nomina, si impegna a mantenere un dialogo continuo con la comunità scolastica per affrontare le sfide del settore. La sua esperienza e l’attenzione alle esigenze del territorio saranno fondamentali per promuovere un miglioramento costante del sistema educativo regionale.
Monica Matano ha assunto l’incarico di direttrice generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Campania. Nel suo primo messaggio rivolto alla comunità scolastica, la nuova direttrice ha espresso “grande gioia” per l’incarico ricevuto, sottolineando la consapevolezza della complessità del contesto campano e, allo stesso tempo, della ricchezza rappresentata dal sistema scolastico della regione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
