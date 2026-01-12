Monica Matano è la nuova direttrice dell’USR Campania | Un dialogo costante con la comunità scolastica per affrontare le sfide

Monica Matano è la nuova direttrice dell’USR Campania. Con questa nomina, si impegna a mantenere un dialogo continuo con la comunità scolastica per affrontare le sfide del settore. La sua esperienza e l’attenzione alle esigenze del territorio saranno fondamentali per promuovere un miglioramento costante del sistema educativo regionale.

