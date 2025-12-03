Giornata della Disabilità Valditara | Impegno per una scuola realmente inclusiva capace di valorizzare i talenti di ogni studentessa e ogni studente

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha illustrato le misure adottate dal Governo per l'inclusione scolastica in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità del 3 dicembre. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

