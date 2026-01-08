Nel rally di Hail, Luciano Benavides si è aggiudicato la vittoria tra le moto, mentre Daniel Sanders ha ripreso la testa della classifica generale della Dakar. La gara ha visto anche un momento significativo, con Kevin Benavides che nel 2024 ha firmato il suo successo nella tappa di Hail, confermando l’importanza di questa gara nel panorama rally raid.

Un affare di famiglia. Nel 2024 Kevin Benavides pose la firma nella tappa della Dakar che aveva come destinazione Hail. Quest’oggi è spettato a Luciano, in sella alla sulla KTM nei 414 km di speciale della quinta frazione della Maratona nel deserto. Una tappa che è stata la chiusura del cerchio di quella di ieri, accomunata nel format speciale, ovvero una “Marathon” rifugio. Ieri i concorrenti non hanno raggiunto il tradizionale bivacco, né incontrato i loro team di assistenza e meccanici. Hanno dormito in modo spartano (con tende, sacchi a pelo, materassi e razioni militari) e hanno dovuto occuparsi personalmente della parte meccanica del proprio mezzo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Luciano Benavides vince tra le moto ad Hail. Daniel Sanders torna in vetta alla classifica della Dakar

Leggi anche: Dakar 2026: i favoriti delle moto. Schareina, Van Beveren, Benavides e molti altri all’assalto di Sanders

Leggi anche: Dakar 2026, Tosha Schareina cade ma vince lo stage e mette pressione a Daniel Sanders nella generale

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Dakar moto, tappa 4: Schareina concede il bis e affianca Brabec in vetta; Dakar 2026, i risultati del prologo: Ekstrom vince nelle auto, Canet nelle moto. Classifica; Dakar 2026 | Moto, Stage 2: Sanders vince e ritrova la leadership; Dakar moto 2026, tappa 4: Honda all'attacco, Schareina vola al comando.

Luciano Benavides vince tra le moto ad Hail. Daniel Sanders torna in vetta alla classifica della Dakar - Nel 2024 Kevin Benavides pose la firma nella tappa della Dakar che aveva come destinazione Hail. oasport.it