luciano benavides vince tra le moto ad hail daniel sanders torna in vetta alla classifica della dakar

Nel rally di Hail, Luciano Benavides si è aggiudicato la vittoria tra le moto, mentre Daniel Sanders ha ripreso la testa della classifica generale della Dakar. La gara ha visto anche un momento significativo, con Kevin Benavides che nel 2024 ha firmato il suo successo nella tappa di Hail, confermando l’importanza di questa gara nel panorama rally raid.
Un affare di famiglia. Nel 2024 Kevin Benavides pose la firma nella tappa della Dakar che aveva come destinazione Hail. Quest’oggi è spettato a Luciano, in sella alla sulla KTM nei 414 km di speciale della quinta frazione della Maratona nel deserto. Una tappa che è stata la chiusura del cerchio di quella di ieri, accomunata nel format speciale, ovvero una “Marathon” rifugio. Ieri i concorrenti non hanno raggiunto il tradizionale bivacco, né incontrato i loro team di assistenza e meccanici. Hanno dormito in modo spartano (con tende, sacchi a pelo, materassi e razioni militari) e hanno dovuto occuparsi personalmente della parte meccanica del proprio mezzo. 🔗 Leggi su Oasport.it
