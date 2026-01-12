Il Casentino Academy di Vinicio Dini prosegue la sua marcia nel campionato, mantenendo un margine di quattro punti sull’Audax Rufina. Con una vittoria in trasferta, i gialloverdi consolidano la posizione in classifica, dimostrando continuità e determinazione. La squadra si conferma protagonista in questa fase della stagione, continuando a puntare alla qualificazione e ai risultati positivi.

Missione compiuta. Il Casentino Academy di Vinicio Dini conquista altri tre punti per restare a quattro di lunghezze di margine sull’ Audax Rufina, secondo della classe. I casentinesi superano per 2-1 il Fiesole dopo essere andanti in svantaggio al 57’ (Santucci), trovando prima il pari con Diani al 67’ e il gol della vittoria con Lucci al 93’. Tre punti d’oro visto il successo contemporaneo dell’Audax Rufina che grazie alle reti siglate al 20’ da Ceramelli e al 72’ Di Vico ha superato il Resco Reggello. Alle spalle dei fiorentini c’è una nuova formazione al terzo posto. Si tratta del Montagnano di Roberto Fani che ha ingranato la marcia giusta andando a vincere per 3-1 lo scontro diretto contro la Settignanese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lucci fa godere il Casentino al 93’. I gialloverdi rimangono in testa a +4

Leggi anche: Parma-Lazio 0-1: Noslin fa godere i biancocelesti, Sarri in 9 passa al Tardini

Leggi anche: L’Arezzo non molla mai. Il gol di Mawuli al 93’ regala una notte in testa

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Lucci fa godere il Casentino al 93’. I gialloverdi rimangono in testa a +4.

Lucci fa godere il Casentino al 93’. I gialloverdi rimangono in testa a +4 - Il Casentino Academy di Vinicio Dini conquista altri tre punti per restare a quattro di lunghezze di ... lanazione.it