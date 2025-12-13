Parma-Lazio 0-1 | Noslin fa godere i biancocelesti Sarri in 9 passa al Tardini
La Lazio conquista una vittoria sofferta al Tardini contro il Parma, grazie a un gol di Noslin. Nonostante le difficoltà numeriche, con due espulsioni che hanno ridotto la squadra a nove uomini, i biancocelesti hanno disputato una partita di grande carattere, portando a casa tre punti fondamentali in trasferta.
