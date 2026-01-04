L’Arezzo non molla mai Il gol di Mawuli al 93’ regala una notte in testa

L'Arezzo dimostra determinazione e tenacia, conquistando una vittoria importante a Forlì nel finale di partita. Nonostante l'inferiorità numerica, il gol di Mawuli al 93’ permette ai toscani di tornare in testa alla classifica. Una prova di carattere che sottolinea la volontà della squadra di non arrendersi mai, offrendo un risultato che premia la loro perseveranza.

di Andrea Lorentini Cardiopalma. Gli amaranto sbancano Forlì al 93’, in inferiorità numerica, dopo aver rischiato la sconfitta. Una vittoria in rimonta, sui titoli di coda, da batticuore, che permette alla squadra di Bucchi di scavalcare momentaneamente il Ravenna e portarsi al comando a +2 sui romagnoli che giocano oggi alle 14.30 a Campobasso. Un sigillo pesantissimo che apre l’anno del Cavallino nel migliore dei modi e fa esplodere gli oltre 600 tifosi presenti allo stadio Morgagni. Decisivo Mawuli, ma sopratutto Venturi (rigore parato e due interventi miracolosi) oltre al solito Pattarello (decimo centro in stagione). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

