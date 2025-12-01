Processo Pifferi bis assolte l' avvocata e le psicologhe del carcere

Si chiude così il primo grado della tranche bis sul caso dell'omicidio della piccola Diana, lasciata sola in casa per sei giorni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Processo Pifferi bis, assolte l'avvocata e le psicologhe del carcere

Contenuti che potrebbero interessarti

Processo Alessia Pifferi. Cancellato l’ergastolo per la 40enne e condannata a 24 anni di reclusione per l’omicidio della figlia Diana. La sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Milano elimina l'aggravante dei futili motivi. Il commento di Milo Infante - facebook.com Vai su Facebook

Processo #Pifferi: ergastolo cancellato in appello, pena ridotta a 24 anni Vai su X

Processo Pifferi bis, assolte l’avvocata Pontenani e le psicologhe del carcere accusate di falso - Il gup di Milano ha assolto l'avvocata Alessia Pontenani, le tre psicologhe e il consulente Garbarini accusati di falso ... fanpage.it scrive

Processo Pifferi bis, assolte l'avvocata Alessia Pontenani e le psicologhe - Per l’accusa, l’avvocata di Alessia Pifferi, le tre ex psicologhe di San Vittore e lo psichiatra ed ex consulente della difesa Marco Garbarini avevano ... Secondo tg24.sky.it

Processo Pifferi bis, assolte l'avvocata e le psicologhe del carcere - È stata assolta l'avvocata Alessia Pontenani, legale di Alessia Pifferi e imputata nel filone su ipotesi di falso e favoreggiamento. Da msn.com

Nel processo Pifferi bis assolti l’avvocata Pontenani, le psicologhe e lo psichiatra di San Vittore - Erano accusati di falso e favoreggiamento: per aver “manipolato” la donna condannata per aver lasciato morire di fame e stenti sua figlia Diana ... Segnala msn.com

Caso Pifferi bis, assolta l'avvocata Alessia Pontenani e gli specialisti: nessun piano per fingere il ritardo mentale - Alessia Pontenani è stata assolta dall'accusa di falso e favoreggiamento nell'ambito dell'inchiesta parallela sul caso di Alessia Pifferi. Come scrive milanotoday.it

Caso Pifferi, assolte dall'accusa di favoreggiamento l'avvocata, il perito e le psicologhe: non truccarono i test sulla sua salute mentale - A giudizio solo una psicologa per essersi fatta sostituire da una collega nell'attestazione di un corso professionale ... Come scrive milano.corriere.it