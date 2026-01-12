L’oro va a caccia del vento giusto Prezzi alle stelle argento triplicato Ma da Vicenza primi buoni segnali

I mercati dell’oro e dell’argento mostrano segnali di ripresa, con prezzi in aumento e trend positivi. Vicenza emerge come punto di riferimento, offrendo primi indicatori di una possibile stabilizzazione. Gli analisti osservano con attenzione gli sviluppi, consapevoli delle sfide di un 2025 caratterizzato da volatilità. In questo contesto, il distretto si prepara a interpretare il nuovo scenario economico, mantenendo un approccio prudente e attento alle tendenze del mercato.

Il "navigatore" del distretto punta la rotta su Vicenza. Primo test per misurare il polso al nuovo anno che secondo gli analisti porterà alla ripresa, ma che si porta dietro la "zavorra" di un 2025 altalenante. L'oro di Arezzo continua a trainare l'economia e a guidare l'export della Toscana, nonostante la flessione della gioielleria alla quale fa da contraltare l'impennata dei lingotti come bene rifugio. La fiera di Vicenza, tra una manciata di giorni, consegnerà agli imprenditori aretini già col trolley pronto, un primo quadro sugli ordini per i prossimi mesi. Ordini da mettere in cassaforte, come benzina nel motore delle milleduecento aziende del distretto orafo più grande d'Europa.

