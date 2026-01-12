Lorenzo Musetti | Deluso dalla finale di Hong Kong Poi spiega il problema al braccio

Lorenzo Musetti si è mostrato deluso dopo la finale di Hong Kong, dove ha affrontato due match nello stesso giorno: una in singolare contro Alexander Bublik e una in doppio con Lorenzo Sonego contro Rublev e Khachanov. La sua prestazione è stata influenzata da un problema al braccio, che ha limitato la sua efficacia in entrambe le discipline.

Una domenica particolare quella vissuta da Lorenzo Musetti a Hong Kong. Il tennista toscano si è trovato ad affrontare due finali nello stesso giorno: la prima in singolare, contro il kazako Alexander Bublik; la seconda in doppio, in coppia con Lorenzo Sonego, opposti al duo RublevKhachanov. La sconfitta nella finale di singolare ha lasciato grande amarezza in Musetti, che sperava di tornare finalmente al successo in un torneo, dopo l’ultima affermazione datata ottobre 2022 a Napoli. La serie di sconfitte negli atti conclusivi del circuito ATP si è così allungata a sette. Durante il match, l’azzurro ha anche accusato un problema al braccio destro, apparso evidente soprattutto nel secondo set, quando ha faticato al servizio e con il dritto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lorenzo Musetti: “Deluso dalla finale di Hong Kong”. Poi spiega il problema al braccio Leggi anche: Lorenzo Musetti: “Sono deluso dal risultato della finale a Hong Kong, ma so di aver il livello. E sul problema al braccio…” Leggi anche: Problema fisico per Lorenzo Musetti nella finale a Hong Kong: perché ha chiesto l’intervento del fisioterapista Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Musetti deluso dopo la sconfitta contro Bublik: Sembra che le finali non siano le mie partite. Spero di sollevare un trofeo la prossima volta; Musetti ko in finale a Hong Kong problemi al braccio e super Bublik; Musetti-Bublik, finale di Hong Kong: problemi al braccio per Lorenzo, il kazako vince il torneo battendo l'azzurro 7-6; 6-3; ATP Hong Kong 2026, Musetti/Sonego conquistano il titolo in doppio! Khachanov/Rublev sconfitti in finale. Lorenzo Musetti: “Sono deluso dal risultato della finale a Hong Kong, ma so di aver il livello. E sul problema al braccio…” - Il tennista toscano si è trovato ad affrontare due finali nello stesso giorno: la ... oasport.it Paolo Bertolucci difende Lorenzo Musetti dopo la sconfitta a Hong Kong: “Io proprio non vi capisco” - L’ex tennista azzurro, oggi stimato commentatore tecnico di Sky Sport e firma autorevole della Gazzetta dello Sport, ha preso ... oasport.it

Lorenzo Musetti sconfitto in finale da Alexander Bublik a Hong Kong (7-6, 6-3): per l'azzurro è la settima finale consecutiva persa - Lorenzo Musetti, condizionato anche da un problema fisico al braccio destro, si arrende ad Alexander Bublik nell'atto conclusivo del torneo. eurosport.it

CHE SCALATA RAGAZZI! Da oggi Lorenzo Musetti è n°5 ATP e raggiunge Sinner in top5! Un percorso durato 7 anni ma ora il ranking è sempre più azzurro #Tennis #ATP #Sinner #Musetti x.com

Si ferma in finale all'Atp 250 di Hong Kong Lorenzo Musetti. Il tennista toscano è stato battuto in due set dal kazako Alexander Bublik con il punteggio di 7-6, 6-3 in un'ora e 38 minuti di gioco. #ANSA - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.