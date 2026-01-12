Lorenzo Musetti | Sono deluso dal risultato della finale a Hong Kong ma so di aver il livello E sul problema al braccio…

Lorenzo Musetti riflette sulla finale di Hong Kong, esprimendo delusione per il risultato ma confermando di possedere il livello necessario. La giornata del tennista toscano è stata particolare, con due finali disputate nello stesso giorno: una in singolare contro Bublik e l'altra in doppio con Sonego, contro Rublev e Khachanov. Musetti ha anche menzionato un problema al braccio che ha influito sulla sua performance.

Una domenica particolare quella vissuta da Lorenzo Musetti a Hong Kong. Il tennista toscano si è trovato ad affrontare due finali nello stesso giorno: la prima in singolare, contro il kazako Alexander Bublik; la seconda in doppio, in coppia con Lorenzo Sonego, opposti al duo RublevKhachanov. La sconfitta nella finale di singolare ha lasciato grande amarezza in Musetti, che sperava di tornare finalmente al successo in un torneo, dopo l’ultima affermazione datata ottobre 2022 a Napoli. La serie di sconfitte negli atti conclusivi del circuito ATP si è così allungata a sette. Durante il match, l’azzurro ha anche accusato un problema al braccio destro, apparso evidente soprattutto nel secondo set, quando ha faticato al servizio e con il dritto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lorenzo Musetti: “Sono deluso dal risultato della finale a Hong Kong, ma so di aver il livello. E sul problema al braccio…” Leggi anche: Lorenzo Musetti in finale a Hong Kong: “Rublev alzava sempre il livello, fortunato per avere due partite” Leggi anche: Problema fisico per Lorenzo Musetti nella finale a Hong Kong: perché ha chiesto l’intervento del fisioterapista Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Musetti deluso dopo la sconfitta contro Bublik: Sembra che le finali non siano le mie partite. Spero di sollevare un trofeo la prossima volta; Musetti-Bublik, finale di Hong Kong: problemi al braccio per Lorenzo, il kazako vince il torneo battendo l'azzurro 7-6; 6-3; Musetti ko in finale a Hong Kong problemi al braccio e super Bublik; Lorenzo Musetti sconfitto in finale da Alexander Bublik a Hong Kong (7-6, 6-3): per l'azzurro è la settima finale consecutiva persa. Musetti solo con Sonego batte la maledizione - Ma finalmente, almeno in doppio con il torinese, interrompe la striscia nera ... tuttosport.com

Musetti si ferma sul più bello: a Hong Kong vince Bublik. Preoccupa il braccio destro dell’italiano - Per l'azzurro sesta finale persa consecutiva e problemi al braccio destro ... ilfattoquotidiano.it

ATP Hong Kong, Musetti: “Volevo la rivincita in doppio”. Sonego: “Vincerà le prossime finali” - Interviste | "Sono davvero felice di aver vinto il primo titolo di doppio della mia carriera insieme a un amico come Lorenzo, che mi ha sempre sostenuto" - ubitennis.com

CHE SCALATA RAGAZZI! Da oggi Lorenzo Musetti è n°5 ATP e raggiunge Sinner in top5! Un percorso durato 7 anni ma ora il ranking è sempre più azzurro #Tennis #ATP #Sinner #Musetti x.com

Si ferma in finale all'Atp 250 di Hong Kong Lorenzo Musetti. Il tennista toscano è stato battuto in due set dal kazako Alexander Bublik con il punteggio di 7-6, 6-3 in un'ora e 38 minuti di gioco. #ANSA - facebook.com facebook

