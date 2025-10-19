Biblitoec' umana | alla Bonincontro è tempo di letteratura performance e arti visive
Da martedì 21 ottobre alla biblioteca sociale “M.Bonincontro” di Chieti Scalo, parte il progetto "Bibliotec'umana gli uomini libro", liberamente tratto da Fahrenheit 451 di Ray Bradbury, direzione artistica e regia a cura di Beniamino Cardines.Il progetto avrà come sede la biblioteca sociale “M. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
