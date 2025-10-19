Biblitoec' umana | alla Bonincontro è tempo di letteratura performance e arti visive

Chietitoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da martedì 21 ottobre alla biblioteca sociale “M.Bonincontro” di Chieti Scalo, parte il progetto "Bibliotec'umana gli uomini libro", liberamente tratto da Fahrenheit 451 di Ray Bradbury, direzione artistica e regia a cura di Beniamino Cardines.Il progetto avrà come sede la biblioteca sociale “M. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

biblitoec umana bonincontro 232Biblitoec'umana: alla Bonincontro &#232; tempo di letteratura, performance e arti visive - A Chieti scalo il progetto liberamente tratto da Fahrenheit 451 di Ray Bradbury, con la direzione artistica e la regia a cura di Beniamino Cardines ... Secondo chietitoday.it

Cerca Video su questo argomento: Biblitoec Umana Bonincontro 232