Liza Ravenscroft dovrà concentrarsi principalmente sulle crisi generate da Andrea e Harry, al fine di tutelare l’immagine della famiglia reale. Nel frattempo, la corte di William si espande, con il principe che, prima di diventare re, ribadisce la volontà di affrontare e risolvere ogni questione scandalosa che coinvolge i membri della Royal Family.

La "corte" di William si allarga. Prima ancora che diventi lui stesso re, il principe conferma la sua determinazione a sradicare ogni traccia di scandalo nella Royal Family. Vuole risolvere, una volta per tutte, i problemi causati dal fratello Harry e dallo zio Andrea, mettendo al bando incertezze e speculazioni. E lo fa reclutando nel suo team la temuta Liza Ravenscroft, una "crisi manager" d'eccezione, nota nell'ambiente per il suo carattere d'acciaio.

© Iodonna.it - Liza Ravenscroft dovrà dare priorità alle crisi causate da Andrea e Harry

