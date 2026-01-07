Chiesa Juve Federico preferisce i bianconeri alle altre italiane | da chi possono arrivare i 12 milioni da dare al Liverpool

Federico Chiesa preferisce restare in Italia, con la Juventus, piuttosto che trasferirsi in altre società italiane. Per concretizzare il suo trasferimento dal Liverpool, i bianconeri devono trovare circa 12 milioni di euro. Analizziamo le possibili strategie e fonti di finanziamento per soddisfare questa richiesta e confermare il suo ritorno in bianconero.

Chiesa Juve, Federico preferisce i bianconeri alle altre italiane: come trovare i 12 milioni che il Liverpool chiede per cederlo. Il ritorno di Federico Chiesa alla Juventus sta assumendo i contorni di un’operazione di mercato basata non solo sulla tecnica, ma soprattutto sul sentimento e sulla voglia di riscatto. L’esterno azzurro viene oggi considerato una vera e propria “occasione” di mercato, un’opportunità che ha attirato le attenzioni del Napoli e, seppur in modo più timido, un sondaggio della Roma. Il fattore ambientale e il cambio di rotta. Nonostante la concorrenza, la Juventus – scrive Tuttosport – si sente in una posizione di netto vantaggio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

