La Querzoli Volley Forlì a Macerata per l' ultima del 2025 | Ognuno dovrà dare il massimo

Dopo un'intensa settimana di preparazione, la Querzoli Volley Forlì si appresta ad affrontare una delle trasferte più insidiose della stagione sabato alle 17 quando la formazione forlivese scenderà in campo sul parquet della Paoloni Macerata per l’undicesima giornata del Campionato Nazionale di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

