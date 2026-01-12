Analisi e pronostici di Liverpool-Barnsley, partita valida per l'FA Cup in programma il 12 gennaio 2026 alle 20:45. Scopri le formazioni ufficiali, le quote e le previsioni, con l’ipotesi di almeno un gol per parte al ritorno di Liverpool a Anfield. L'ultimo confronto tra le due squadre risale al 2008, quando gli ospiti sorpresero i Reds, inaugurando un nuovo capitolo nelle loro sfide.

L’ultimo scontro diretto tra Liverpool e Barnsley risale al 16 febbraio 2008 quando gli ospiti a sorpresa sbancarono Anfield rimontando lo svantaggio iniziale contro i Reds di allora, con Xabi Alonso, Steven Gerrard, Peter Crouch e Dirk Kuyt in campo. Curiosamente le quote sono più o meno le stesse di quel giorno. I Tykes oggi . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Liverpool-Barnsley (FA Cup, 12-01-2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Almeno un gol per parte ad Anfield

Leggi anche: Liverpool-Barnsley (FA Cup, 12-01-2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Almeno un gol per parte ad Anfield

Leggi anche: Liverpool-Barnsley (FA Cup, 12-01-2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Liverpool v Barnsley: Emirates FA Cup team news; Terzo turno | Liverpool - Barnsley in Diretta Streaming | IT; Da domani a lunedì tutte le 32 gare della Fa Cup in streaming su Dazn e Discovery+; Pronostico Liverpool-Barnsley: analisi e probabili formazioni.

FA Cup 2025-2026: Liverpool-Barnsley, le probabili formazioni - Barnsley, match valido per il terzo turno di FA Cup 2025- sportal.it