Liverpool-Barnsley FA Cup 12-01-2026 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici Almeno un gol per parte ad Anfield
Analisi e pronostici di Liverpool-Barnsley, partita valida per l'FA Cup in programma il 12 gennaio 2026 alle 20:45. Scopri le formazioni ufficiali, le quote e le previsioni, con l’ipotesi di almeno un gol per parte al ritorno di Liverpool a Anfield. L'ultimo confronto tra le due squadre risale al 2008, quando gli ospiti sorpresero i Reds, inaugurando un nuovo capitolo nelle loro sfide.
L’ultimo scontro diretto tra Liverpool e Barnsley risale al 16 febbraio 2008 quando gli ospiti a sorpresa sbancarono Anfield rimontando lo svantaggio iniziale contro i Reds di allora, con Xabi Alonso, Steven Gerrard, Peter Crouch e Dirk Kuyt in campo. Curiosamente le quote sono più o meno le stesse di quel giorno. I Tykes oggi . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
