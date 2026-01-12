Analisi di Liverpool-Barnsley, partita valida per la FA Cup in programma il 12 gennaio 2026 alle 20:45. Approfondiremo formazioni, quote e pronostici, con particolare attenzione alla probabilità di almeno un gol per parte, giocando ad Anfield. Ricordiamo che l’ultimo confronto diretto risale al 2008, quando i Reds furono sconfitti inaspettatamente dai Barnsley. Un incontro da seguire con attenzione per gli appassionati di calcio britannico.

L’ultimo scontro diretto tra Liverpool e Barnsley risale al 16 febbraio 2008 quando gli ospiti a sorpresa sbancarono Anfield rimontando lo svantaggio iniziale contro i Reds di allora, con Xabi Alonso, Steven Gerrard, Peter Crouch e Dirk Kuyt in campo. Curiosamente le quote sono più o meno le stesse di quel giorno. I Tykes oggi . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Liverpool-Barnsley (FA Cup, 12-01-2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Almeno un gol per parte ad Anfield

