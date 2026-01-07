Un'acquisizione USA della Groenlandia è assurda la NATO mai così minacciata l’analista ISPI a Fanpage
L’interesse degli Stati Uniti per la Groenlandia si intensifica, legato a risorse strategiche e rotte artiche. La crescente attenzione internazionale sottolinea l’importanza di questa regione nell’equilibrio globale, evidenziando come le dinamiche geopolitiche si stiano evolvendo in modo complesso e senza clamori, ma con risultati di rilievo per la sicurezza e le alleanze internazionali.
La Groenlandia è tornata al centro dell'attenzione strategica degli Stati Uniti tra risorse critiche, rotte artiche e competizione globale. Nell'intervista ad Angela Bergantino, professoressa ordinaria di Economia all'Università di Bari e Senior Fellow dell'ISPI, le ragioni storiche, economiche e geopolitiche di una centralità sempre meno marginale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
