Un'acquisizione USA della Groenlandia è assurda la NATO mai così minacciata l’analista ISPI a Fanpage

Un'acquisizione USA della Groenlandia è assurda la NATO mai così minacciata l'analista ISPI

L’interesse degli Stati Uniti per la Groenlandia si intensifica, legato a risorse strategiche e rotte artiche. La crescente attenzione internazionale sottolinea l’importanza di questa regione nell’equilibrio globale, evidenziando come le dinamiche geopolitiche si stiano evolvendo in modo complesso e senza clamori, ma con risultati di rilievo per la sicurezza e le alleanze internazionali.

Groenlandia, il piano di Trump per l'isola: Usa offrono accordo e non escludono armi - Un'intesa economica taglierebbe fuori la Danimarca. adnkronos.com

Groenlandia, gelo diplomatico tra Stati Uniti e Danimarca: Trump rilancia l’ipotesi del controllo USA sull’isola artica - Le dichiarazioni di Donald Trump sul controllo della Groenlandia riaccendono la tensione con la Danimarca: da Copenaghen e Nuuk un secco no a ogni ipotesi di annessione, mentre l’Artico torna al centr ... panorama.it

Trump: Abbiamo bisogno della Groenlandia per sicurezza nazionale, non per minerali o petrolio

Il presidente americano ha chiarito che l'acquisizione della Groenlandia è una priorità di sicurezza nazionale per gli Stati Uniti ed è fondamentale per scoraggiare i nostri avversari nella regione artica - facebook.com facebook

Come l'acquisizione della #Groenlandia da parte degli Stati Uniti minerebbe la NATO dall'interno x.com

