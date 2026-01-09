Perché Crans-Montana è stato un disastro di massa | l'esperto spiega come si gestisce l'emergenza

L’incendio di Crans-Montana rappresenta un esempio di emergenza di massa, che mette sotto pressione le risorse locali, in particolare le strutture sanitarie. In questo articolo, un esperto spiega come si gestiscono eventi di questo tipo, analizzando le strategie e le sfide legate a situazioni di crisi su larga scala. Comprendere queste dinamiche è fondamentale per migliorare la risposta e ridurre i rischi di disastri simili in futuro.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.