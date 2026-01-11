Il conflitto in Iran evidenzia come ogni forma di governo autoritaria possa essere considerata un regime, indipendentemente dalla sua origine o struttura. Mentre gli iraniani manifestano per la libertà, affrontando repressione e minacce di morte, la discussione sulla definizione di regime si estende anche ad altri Paesi, tra cui l’Italia. Questa situazione sottolinea l’importanza di approfondire i temi della democrazia e dei diritti umani nel contesto internazionale.

Gli iraniani stanno lottando per la loro liberazione dal regime teocratico che spara sulle proteste e minaccia i manifestanti, scesi in piazza per il quindicesimo giorno consecutivo, con la pena di morte. Dittatori della Repubblica Islamica, un sistema teocratico sciita dove l'Ayatollah Ali Khamenei è la Guida Suprema, l'autorità politica e religiosa massima, che detiene il controllo strategico su forze armate, politica estera e giustizia: reprimono ogni dissenso, giustiziano chi alza la voce, lo impiccano. Ma c’è chi ritiene che questa sia solo propaganda. E questo qualcuno ha il nome di Davide Piccardo, uno dei volti più importanti dell’islam italiano, voce oggi vicina al filo Hamas Mohammad Hannoun: “Sulle rivolte in Iran vedo ripetersi, ancora una volta, il copione classico del colonialismo occidentale C’è chi “tifa” apertamente per un regime change in salsa filo-occidentale, fingendo di non sapere che questa è la stessa strategia usata ovunque: demonizzazione mediatica, sanzioni economiche, sobillazione del malcontento interno e, se serve, la famigerata “esportazione della democrazia” manu militari”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Delirio di Piccardo: “Tutti gli Stati sono regimi. L’Iran è un regime quanto l’Italia”

Leggi anche: Trump “Gli Stati Uniti sono pronti ad aiutare i manifestanti in Iran”

Leggi anche: Iran, nella morsa del regime: “Tutti i manifestanti rischiano pena di morte”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Delirio di Piccardo: “Tutti gli Stati sono regimi. L’Iran è un regime quanto l’Italia” - Gli iraniani stanno lottando per la loro liberazione dal regime teocratico che spara sulle proteste e minaccia i manifestanti, scesi in piazza per il quindicesimo giorno consecutivo, con la pena di ... ilgiornale.it