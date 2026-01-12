L' influenza picco imminente e coda lunga fino a primavera | Vaccinatevi ha senso anche ora Ambulatori sotto pressione

La stagione influenzale 2025/26 è ancora in corso, con un picco imminente e una coda lunga fino alla primavera. Secondo il rapporto RespiVirNet dell’Istituto superiore di sanità, milioni di italiani sono stati coinvolti. In questo contesto, la vaccinazione rimane un presidio importante per proteggere la salute, anche in questa fase avanzata della diffusione. Gli ambulatori sono sotto pressione, ma è ancora consigliabile valutare la vaccinazione.

Picco dell’influenza stagionale 2026: la variante "K" colpisce duramente la Calabria: L'influenza stagionale di quest'anno ha raggiunto il suo picco a metà gennaio, con il virus "K" che sta colpendo in modo particolarmente violento e pesante. Il picco dei contag - facebook.com facebook

L'influenza verso il picco. Le contromisure della Regione. Tra poco al @TgrRai della #Sicilia delle 14 #IoSeguoTgr x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.