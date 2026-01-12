L' influenza picchia duro picco imminente e coda lunga fino a primavera | Vaccinatevi ha senso anche ora Ambulatori sotto pressione

La stagione influenzale 2025/26 continua a coinvolgere milioni di italiani, con un picco imminente e una coda che si protrarrà fino a primavera. Secondo l’Istituto superiore di sanità, gli ambulatori sono sotto pressione, evidenziando l’importanza della vaccinazione anche in questa fase. Vaccinarsi rappresenta una strategia efficace per proteggersi e ridurre il carico sulle strutture sanitarie.

La stagione influenzale 2025?26 continua a colpire milioni di italiani. Secondo l?ultimo rapporto RespiVirNet dell?Istituto superiore di sanità, nella settimana dal 29 dicembre.

In Campania continua a picchiare duro il virus dell’influenza stagionale, aprendo la strada a quadri clinici complicati da sovrainfezioni batteriche causa di polmoniti e ricoveri per insufficienza respiratoria di cui l’80% a carico di soggetti non vaccinati. - facebook.com facebook

