Influenza il virus corre | classi decimate e ambulatori sotto pressione Il picco nei giorni delle feste

L'epidemia di influenza si intensifica, colpendo scuole, ambulatori e famiglie. Il picco stagionale si registra proprio nei giorni festivi, causando disagi e pressione sui servizi sanitari. La diffusione del virus è evidente, con molte persone costrette a riposo forzato e sintomi debilitanti.

© Lanazione.it - Influenza, il virus corre: classi decimate e ambulatori sotto pressione. “Il picco nei giorni delle feste” Firenze, 15 dicembre 2025 – L’ influenza sta picchiando duro. Basta guardarsi intorno, in famiglia come sul posto di lavoro, per rendersi conto di quanto il virus stia circolando: è difficile non conoscere qualcuno costretto a letto con febbre, dolori e spossatezza. Un quadro che diventa ancora più evidente nelle scuole, soprattutto quelle frequentate dai più piccoli. Tantissimi a letto. “L’influenza è arrivata e in modo molto chiaro”, conferma Elisabetta Alti, vicepresidente dell’Ordine dei medici di Firenze. “ Abbiamo tantissime persone a letto, con molte forme infettive delle alte vie respiratorie, ma anche vere e proprie sindromi influenzali, caratterizzate da febbre alta, dolori muscolari diffusi e forte stanchezza”. Lanazione.it INFLUENZA: COME RIPRENDERSI PIÙ VELOCEMENTE? Influenza, il virus corre: classi decimate e ambulatori sotto pressione. “Il picco nei giorni delle feste” - Febbre alta, dolori e infezioni respiratorie colpiscono soprattutto i più piccoli. lanazione.it

Corre l'influenza, il picco si avvicina e in Inghilterra è già allarme: “La sfida più seria dopo la pandemia” - Già à 4 milioni gli italiani messi a letto, incidenza alta tra dicembre e gennaio. ilsole24ore.com

L'influenza corre , impennata di contagi . In Italia la variante K. Mix di virus. Potrebbe durare anche 9 giorni! - facebook.com facebook

L'influenza corre, impennata di contagi. In Italia la variante K. Pregliasco: "Attenzione al mix di virus" x.com