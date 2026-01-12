Libertas Benevento categoria Master | nuovo record italiano per Massimiliano Catalano
Massimiliano Catalano della Libertas Benevento ha stabilito il nuovo record italiano nei 50 metri piani, con un tempo di 6”46. L’atleta master, sotto la guida di Pierluigi Saccomanno, ha migliorato il suo primato personale e superato di 14 centesimi il precedente record detenuto da D’Oro. L’evento si è svolto nell’impianto indoor di Napoli, rappresentando un risultato di rilievo per il velocista sannita.
