Ancora un record italiano per Gabriele Di Cristina ai Mondiali di Para Powerlifting del Cairo solleva 97kg nella categoria 54kg
Ennesimo successo per il giovane pioppese: primato di categoria con record assoluto italiano e 4° posto mondiale! L'articolo proviene da Monrealelive.it. 🔗 Leggi su Monrealelive.it
