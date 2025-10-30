Ancora un record italiano per Gabriele Di Cristina ai Mondiali di Para Powerlifting del Cairo solleva 97kg nella categoria 54kg

Monrealelive.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ennesimo successo per il giovane pioppese: primato di categoria con record assoluto italiano e 4° posto mondiale! L'articolo proviene da Monrealelive.it. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

