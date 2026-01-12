Liberati Alberto Trentini e Mario Burlò | presto il rientro in Italia

Alberto Trentini e Mario Burlò stanno per fare ritorno in Italia. Dopo essere stati liberati in Venezuela, il governo italiano, tramite la diplomazia, ha garantito il loro rientro. L’annuncio di Tajani conferma la conclusione positiva di una vicenda che ha coinvolto i due connazionali, evidenziando l’impegno delle autorità italiane per la tutela dei cittadini all’estero.

Tajani annuncia la liberazione dei due connazionali in Venezuela: rientro in Italia imminente, grazie alla diplomazia italiana.. CARACAS ROMA — Alberto Trentini e Mario Burlò sono stati liberati in Venezuela e si trovano ora in sicurezza presso l’Ambasciata d’Italia a Caracas, come ha annunciato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Entrambi sono in buone condizioni e presto faranno ritorno in Italia. « Ho appena comunicato la notizia al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha seguito la vicenda in prima persona », ha scritto Tajani sul suo account X. Il ministro ha sottolineato che la liberazione rappresenta un forte segnale da parte della presidente ad interim Delcy Rodríguez, decisione apprezzata dal governo italiano. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Liberati Alberto Trentini e Mario Burlò: presto il rientro in Italia Leggi anche: Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi, presto il rientro in Italia: l'annuncio di Tajani. "Gioia e soddisfazione" di Meloni Leggi anche: Venezuela, liberati Alberto Trentini e Mario Burlò La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Venezuela, liberati gli italiani Alberto Trentini e Mario Burlò; Alberto Trentini è libero, scarcerato anche Mario Burlò: «Il rientro in Italia oggi o al massimo domani»; Venezuela, liberati Alberto Trentini e Mario Burlò. Meloni: «Presto saranno a casa»; Venezuela, liberati Alberto Trentini e Mario Burlò. Venezuela, liberati Alberto Trentini e Mario Burlò – La diretta - Lo hanno comunicato questa mattina il ministro degli Esteri Antonio Tajani e la premier Giorgia Meloni ... msn.com

Venezuela, liberati Alberto Trentini e Mario Burlò. Tajani: i due italiani nell'ambasciata a Caracas. Meloni: «Gioia e soddisfazione» - I due italiani Alberto Trentini e Mario Burlò sono stati liberati. msn.com

Venezuela, liberati Alberto Trentini e Mario Burlò. Già in volo verso l'Italia, la famiglia del cooperante: «Notizia attesa 423 giorni» - Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi e sono nella sede dell’ambasciata d'Italia a Caracas. ilgazzettino.it

Alberto Trentini è finalmente libero! "Non sapevamo che ci avrebbero liberati. Nell’ultimo trasferimento non siamo stati incappucciati, a differenza delle altre volte" Le sue prime parole e la gioia della famiglia - facebook.com facebook

Alberto Trentini e Mario Burlò non sono più in un carcere in Venezuela. Sono stati liberati oggi e sono stati trasferiti nell'ambasciata italiana a Caracas x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.