Venezuela liberati Alberto Trentini e Mario Burlò

Il Venezuela ha annunciato la liberazione di diversi prigionieri politici, tra cui gli italiani Alberto Trentini e Mario Burlò. Questa decisione rappresenta un passo importante nel processo di dialogo tra le parti coinvolte. La notizia è stata confermata nelle scorse ore, segnando un momento significativo nelle relazioni diplomatiche e umanitarie della regione.

Gli italiani Alberto Trentini e Mario Burlò sono stati liberati nell’ambito del rilascio di diversi prigionieri politici annunciato dal Venezuela la settimana scorsa. Lo ha annunciato lunedì mattina il ministro degli Esteri Antonio Tajani: «Sono liberi e sono nella sede dell’Ambasciata d’Italia a Caracas», scrive su X. «L’ho appena comunicato al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha sempre seguito la vicenda in prima persona», continua Tajani. «Ho parlato con i nostri due connazionali, che sono in buone condizioni. Presto rientreranno in Italia. La loro liberazione è un forte segnale da parte della presidente» ad interim Delcy Rodriguez «che il governo italiano apprezza molto», conclude il ministro degli Esteri. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Venezuela, liberati Alberto Trentini e Mario Burlò Leggi anche: Venezuela, liberati gli italiani Alberto Trentini e Mario Burlò Leggi anche: Venezuela, liberati Alberto Trentini e Mario Burlò – La diretta La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Venezuela, liberati gli italiani Alberto Trentini e Mario Burlò; Venezuela, chi sono gli italiani liberati: attesa per Alberto Trentini; Venezuela, attesa per Trentini. Trump riceve petrolieri a Casa Bianca; Alberto Trentini è libero, scarcerato anche Mario Burlò: «Il rientro in Italia oggi o al massimo domani». Venezuela: liberati italiani Trentini e Burlò. Meloni: "In volo per l'Italia" - Il governo venezuelano ha liberato i detenuti italiani Alberto Trentini e Mario Burlò. iltempo.it

